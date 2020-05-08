8 Май 2020 2020-05-08T12:34:38+03:00

В Кузбассе принудительно закрыли магазин кожгалантереи за нарушение особого режима. Фото: УФССП России по Кемеровской области

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Приставы закрыли в Прокопьевске магазин кожгалантереи, который работал вопреки запрету. Руководство магазина нарушило закон в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки установили, что в Прокопьевске местный предприниматель продавал непродовольственные товары, не имеющие отношения к жизненно необходимым - кожгалантерею, парфюмерию, канцелярские товары. Кроме этого, было зафиксировано отсутствие журнала проведения дезинфекционных мероприятий, уборочный инвентарь не был промаркирован, отсутствовало дезинфицирующее средство, обладающее вирулицидным действием.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 13 суток.

- Судебные приставы межрайонного отдела судебных приставов по Прокопьевску и Прокопьевскому району опечатали помещение магазина, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU