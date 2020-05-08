Коронавирус впервые выявлен в Крапивинском районе

8 Май 2020 2020-05-08T09:04:48+03:00

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Новой территорией на карте коронавируса в Кузбассе стал Крапивинский район. Здесь выявлен один заболевший.

О пациенте с официально подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» стало известно 8 мая из официальной сводки оперативного штаба Кузбасса. Всего же за минувшие сутки заболевание зафиксировано у десяти человек. Из них четверо – в Белове, двое – в Калтане, по одному – в Кемерове, Новокузнецке и Анжеро-Судженске.

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ИСТОЧНИК KP.RU