В каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T08:19:07+03:00

По состоянию на 8 мая заболело еще 10 человек

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В Кузбассе, по данным на 8 мая, еще у 10 человек выявлен коронавирус. Заболевшие появились в шести территориях.

Согласно данным оперативного штаба, случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Белове - 4, Калтане - 2, Кемерове - 1, Новокузнецке - 1, Крапивинском муниципальном округе - 1, Анжеро-Судженске - 1.

Также одна пациентка, получавшая медицинскую помощь, скончалась в Новокузнецке. У женщины, которой было 52 года, развилась тяжелая степень пневмонии.

- 23 пациента выздоровели. Тесты показали отсутствие у них коронавирусной инфекции. Таким образом, в Кузбассе 51 человек вылечился от коронавируса, - сообщили в оперативном штабе области. - Всего в регионе медицинскую помощь получают 158 пациентов с диагнозом COVID-19.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7357 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU