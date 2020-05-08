8 Май 2020 2020-05-08T08:28:45+03:00

Появились подробности о смерти пациентки с коронавирусом в Новокузнецке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщине было 52 года

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Стали известны подробности о пятом скончавшемся от коронавируса в Кузбассе. Это женщина, которая проживала в Новокузнецке.

8 мая оперативный штаб области сообщил о том, что скончался еще один человек с подтвержденным ранее диагнозом «коронавирусная инфекция».

- Одна пациентка, получавшая медицинскую помощь, скончалась. Возраст женщины - 52 года. Она проживала в Новокузнецке. У пациентки развилась тяжелая степень пневмонии, - рассказали подробности в штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU