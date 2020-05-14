В Кемерове завершился снос аварийного здания медакадемии

14 Май 2020 2020-05-14T13:24:04+03:00

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В Кемерове окончательно снесено аварийное здание медакадемии, которое располагалось в Кировском районе. Работы длились с ноября прошлого года.

Напомним, что к сносу удалось приступить только после того, как губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обратился в федеральные органы с просьбой перевести здание на баланс муниципалитета.

-В ноябре на площадку зашла спецтехника. За это время разобрали 4-этажную постройку, с площади более 3000 квадратных метров. Вывезли более 8000 кубометров строительного мусора, - сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.

Кроме того, он рассказал, что на следующей неделе в городе начнут сносить недостроенное здание гостиницы и металлического ангара на улице Назарова, расположенных рядом со стадионом «Кировец». После их ликвидации откроются живописные виды на реку Томь и отремонтированную набережную Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU