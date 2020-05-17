Полицейские устанавливают причины ДТП с упавшим в яму автомобилем в Кемерове

17 Май 2020 2020-05-17T11:00:47+03:00

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В Кемерове полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого автомобиль оказался в дорожной яме. Сигнал сотрудникам поступил в ночь на 17 мая.

В 0.05 стражам порядка сообщили, что по проспекту Молодежному в сторону улицы Тухачевского в яму провалился автомобиль. На место сразу же приехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Как было предварительно установлено, 36-летний водитель Seat Ibiza не выбрал соответствующую временным и дорожным условиям скорость. В результате машина оказалась в яме. А та, в свою очередь была вырыта в связи с проведением коммунальных работ и была оборудована дорожными знаками. Автомобилист с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

-В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, также проводится проверка по организации обустройства движения в месте проведения дорожных работ. По результатам указанных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU