2020-05-21T09:24:29+03:00
Бизнес-новости Кемерова

НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» на уровне «AA+|ru.am|», прогноз «Стабильный»

Присвоенный уровень рейтинга отражает высокую деловую репутацию и рыночные позиции Компании
Яков КРЫМСКИЙ
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Национальное Рейтинговое Агентство присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» на уровне «AA+|ru.am|» со стабильным прогнозом. Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня присвоенного рейтинга.

По заключению Агентства, присвоение некредитного рейтинга обусловлено тесным операционным и стратегическим взаимодействием компании с Группой РСХБ. УК обладает статусом ключевой дочерней компании, что позволяет ей реализовывать инвестиционные продукты через разветвленную сеть продаж АО «Россельхозбанк».

Присвоенный уровень рейтинга отражает высокую деловую репутацию и рыночные позиции Компании, которая занимает 13 место по совокупному объему средств под управлением по итогам 2019 г. и стабильно входит в топ-5 в сегменте индивидуального доверительного управления по данным рэнкингов Агентства.

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