НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» на уровне «AA+|ru.am|», прогноз «Стабильный»
Национальное Рейтинговое Агентство присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг ООО «РСХБ Управление Активами» на уровне «AA+|ru.am|» со стабильным прогнозом. Стабильный прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня присвоенного рейтинга.
По заключению Агентства, присвоение некредитного рейтинга обусловлено тесным операционным и стратегическим взаимодействием компании с Группой РСХБ. УК обладает статусом ключевой дочерней компании, что позволяет ей реализовывать инвестиционные продукты через разветвленную сеть продаж АО «Россельхозбанк».
Присвоенный уровень рейтинга отражает высокую деловую репутацию и рыночные позиции Компании, которая занимает 13 место по совокупному объему средств под управлением по итогам 2019 г. и стабильно входит в топ-5 в сегменте индивидуального доверительного управления по данным рэнкингов Агентства.
Продолжение читайте далее >>
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).
Партнерский материал.