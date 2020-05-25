25 Май 2020 2020-05-25T11:26:41+03:00

В Кузбассе расширили список мест, где нужно соблюдать масочный режим Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил действие режима повышенной готовности до 31 мая. Также постановлением расширен список мест, где нужно соблюдать масочный режим.

Напомним, что без масок нельзя появляться на объектах транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты), во всех видах общественного транспорта общего пользования, медицинских и аптечных организаций, объектах розничной торговле, а также в задних и помещениях при осуществлении трудовой деятельности.

Теперь же находиться без масок запрещено в зданиях и помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU