25 Май 2020 2020-05-25T16:00:13+03:00

Сосновый бор в Кемерове снова открыт для посещений Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Сосновый бор в Кемерове вновь открыт для посещений. Об этом сообщили в администрации города.

- В связи со снижением пожарной опасности будет разрешено посещение кемеровского Рудничного бора с сегодняшнего дня, 25 мая, - рассказали в мэрии. - Также будет разрешена стоянка автомобилей на территории вблизи центрального входа в ООПТ «Рудничный бор».

Напомним, что бор был закрыт для посещений 24 апреля по решению мэра города Ильи Середюка. Это было связано с большим количеством очагов возгорания на его территории. Только за сутки тогда в особо охраняемой природной территории произошло 5 пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU