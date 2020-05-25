Сосновый бор в Кемерове снова открыт для посещений
Сосновый бор в Кемерове вновь открыт для посещений. Об этом сообщили в администрации города.
- В связи со снижением пожарной опасности будет разрешено посещение кемеровского Рудничного бора с сегодняшнего дня, 25 мая, - рассказали в мэрии. - Также будет разрешена стоянка автомобилей на территории вблизи центрального входа в ООПТ «Рудничный бор».
Напомним, что бор был закрыт для посещений 24 апреля по решению мэра города Ильи Середюка. Это было связано с большим количеством очагов возгорания на его территории. Только за сутки тогда в особо охраняемой природной территории произошло 5 пожаров.
ИСТОЧНИК KP.RU