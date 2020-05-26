В Кемерове за сутки выявлено 62 нарушения масочного режима
В Кемерове продолжаются рейды по выявлению нарушений масочного режима. За прошедшие сутки было зафиксировано 62 таких случая.
Как рассказали в администрации города, было обследовано 604 магазина и предприятия общественного питания. Помимо 62 нарушений также было установлено, что на четырех объектах потребительского рынка нарушались ограничительные меры - была продолжена работа в торговых центрах вопреки запретам.
Кроме того, продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.
- Обследованы 70 единиц подвижного состава, выявлены четыре нарушения среди транспортных предприятий, - сообщили в мэрии.
Напомним, что за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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