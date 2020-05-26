2020-05-26T12:36:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе сделали интерактивную карту коронавируса

Ситуацию с распространением заболевания можно наблюдать в режиме онлайн
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе сделали интерактивную карту коронавируса. Фото: statcovid.kuzdrav.ruВ Кузбассе сделали интерактивную карту коронавируса. Фото: statcovid.kuzdrav.ru
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В Кузбассе появилась интерактивная карта распространения коронавируса. Теперь информацию о ситуации в регионе можно наблюдать в режиме онлайн.

О создании нового ресурса сообщил мэр Кемерова Илья Середюк в своем Instagram. Оперативную информацию по эпидемиологической ситуации COVID-19 можно получить на сайте statcovid.kuzdrav.ru.

«Данные на сайте обновляются в режиме онлайн, для этого используются и систематизируются все профильные источники информации. Это позволяет следить за эпидобстановкой и развитием ситуации в Кузбассе и Кемерове», - сообщил глава города.

Напомним, что по состоянию на утро 26 мая в регионе выявлено 13 новых заболевших коронавирусом, таким образом, их общее число достигло 444. В больницах на лечении находятся 279 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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