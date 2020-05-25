Коронавирус в Кузбассе, главные новости на утро 26 мая

Вновь изменилась ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Но мы следим за появлением самой актуальной информации и сообщаем вам самые главные новости.

За минувшие сутки в Кузбассе специалисты выявили еще 13 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 431 человек с момента выявления первого случая.

На утро 26 мая 279 пациентов получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона. Еще у 145 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, тесты на COVID-19 уже показывают отрицательные результаты. Все выздоровевшие уже находятся дома.

Число пациентов с коронавирусом, умерших от тех или иных заболеваний, в течение двух недель остается прежним – семь человек.

Также после возвращения из-за рубежа, других регионов России или после контакта с заболевшими коронавирусом 8743 человека находятся на 14-дневной изоляции, в стационарах или обсерваторах.

Открыты для посещения

Снова открывается для посещения Сосновый бор. Однако это связано больше не с послаблениями из-за коронавируса, а снижения количества очагов возгорания на его территории.

Больше масок!

В регионе расширили список мест, где можно находиться только в маске. К объектам транспортной инфраструктуры, аптекам и медпунктам, в объектах розничной торговле и на работе добавились зданиях и помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

Дистанционно

25 мая во всех школах региона прозвенели последние звонки. Проходили они в необычном формате – дистанционно. Однако это лишь немного омрачило праздник, и единственное, чего не хватало ребятам – живого присутствия сверстников. В свою очередь Сергей Цивилев поздравил выпускников и отметил, что все жители региона хотят видеть их счастливыми.

Нарушаете!

Сразу 15 единиц транспорта сняли с линий в Кемерове за нарушение масочного режима. Кроме того, 27 нарушений допустили сотрудники 981 магазина областного центра.

Где больше всего заболевших?

На утро 26 мая больше всего заболевших выявили в Междуреченске. Из 13 новых случаев на этот город приходится сразу семеро являются жителями этого города