26 Май 2020 2020-05-26T14:21:15+03:00

Косметолога с COVID-19, которая вела прием на дому в Междуреченске, проверяют надзорные органы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Междуреченске надзорные органы проверяют косметолога, которая заразилась коронавирусом. Заболевшая женщина принимала посетителей на дому.

-По ситуации в Междуреченске, когда косметолог работала в нарушение режима, сейчас проводится проверка сразу несколькими надзорными органами. О результатах доложат лично губернатору Сергею Цивилеву. И определят уровень наказания, - сообщил глава города Владимир Чернов.

Он также сообщил, что пока в Кузбассе действует режим повышенной готовности, работа многих организаций приостановлена. В том числе, это касается деятельности косметологов и – особенно – частных кабинетов.

-Пока не сняты ограничения, установленные распоряжением губернатора Кузбасса, вести прием косметологам запрещено, - подчеркнул мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU