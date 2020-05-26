Косметолога с COVID-19, которая вела прием на дому в Междуреченске, проверяют надзорные органы
В Междуреченске надзорные органы проверяют косметолога, которая заразилась коронавирусом. Заболевшая женщина принимала посетителей на дому.
-По ситуации в Междуреченске, когда косметолог работала в нарушение режима, сейчас проводится проверка сразу несколькими надзорными органами. О результатах доложат лично губернатору Сергею Цивилеву. И определят уровень наказания, - сообщил глава города Владимир Чернов.
Он также сообщил, что пока в Кузбассе действует режим повышенной готовности, работа многих организаций приостановлена. В том числе, это касается деятельности косметологов и – особенно – частных кабинетов.
-Пока не сняты ограничения, установленные распоряжением губернатора Кузбасса, вести прием косметологам запрещено, - подчеркнул мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU
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