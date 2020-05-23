В Междуреченске больная COVID-19 вела косметологический прием на дому
Жительница Междуреченска, которой поставили диагноз «коронавирусная инфекция», оказывала косметологические услуги на дому. Теперь устанавливается круг людей, которые могли контактировать с заболевшей.
Администрация города обратилась к жителям, чтобы они оказали помощь в сложившейся ситуации.
-Штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции разыскивает междуреченцев, которые в период с 1 по 22 мая обслуживались у косметолога, которая вела прием у себя на дому, - такой пост в социальных сетях опубликовала пресс-служба города. - Сообщения ждут по телефонам 4-94-14, 8-951-601-96-94.
При этом, один из пользователей в комментарии к посту предложил представителям власти запросить у девушки-косметолога список контактов ее клиентов, что упростило бы поиск потенциальных зараженных. На что получил официальный ответ, что «заболевшая информацию пока скрывает».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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