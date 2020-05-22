2020-05-22T20:10:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 мая

Рассказываем, как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе
Ирина АВТУШКО
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 маяКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мы продолжаем следить за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сообщаем, какие изменения произошли к 23 мая.

По данным оперативного штаба, на утро 23 мая в Кузбассе выявили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 391 человека. Одновременно с этим 130 человек с момента выявления первого случая уже выздоровели и выписаны из больниц региона, из них шестеро - за минувшие сутки. Новых случаев с летальным исходом не было, и их число по-прежнему составляет семь человек.

На обязательной 14-дневной домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах находятся 7740 человек.

Снова нарушители

В Кемерове за сутки проверено 576 магазинов и предприятий общественного питания. В результате было выявлено 77 нарушений масочного режима. Проверки проводились с привлечением сотрудников Роспортебнадзора, Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, специалистов администрации города. В мэрии отметили, что продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Было обследовано 230 единиц подвижного состава, в результате чего выявлено 14 нарушений.

В группе риска – пенсионеры

В оперативном штабе области рассказали о возрасте заболевших коронавирусом в Кузбассе. Напомним, что всего с начала марта уже заразился 391 человек. Согласно официальной статистике, больше всего заболевших в возрасте старше 60 лет – 137 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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