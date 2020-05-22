2020-05-22T07:02:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбасский завод выпустил 64 автомобильных комплекса для дезинфекции улиц

Их получили разные территории
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасский завод выпустил 64 автомобильных комплекса для дезинфекции улиц. Фото: Пресс-служба АПККузбасский завод выпустил 64 автомобильных комплекса для дезинфекции улиц. Фото: Пресс-служба АПК
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Кузбасский завод по заказу правительства области выпустил 64 автомобильных комплекса для санитарной очистки и дезинфекции улиц, содержания автодорог, а также тушения небольших пожаров. Они поступили в разные территории.

Накануне предприятие направило в города и районы последние 10 комплексов - три в Кемерово, два - в Ленинск-Кузнецкий, по одному - в Кемеровский муниципальный округ и Мариинский район, а также еще три - в Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

- Перед нами многофункциональные комплексы, способные мыть и дезинфицировать улицы, тушить пожары. Такие машины нужны не только Кузбассу, но и другим регионам России. Мы готовы делиться опытом в этом направлении, отправлять машины другим субъектам, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

В условиях коронавируса машины используются для дезинфекции улиц и общественных пространств. Они разбрызгивают антисептики на дорожное полотно и тротуары на ширину до 16 метров. Для обработки фасадов, остановок и других городских объектов используется ручной моечный пистолет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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