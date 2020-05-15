15 Май 2020 2020-05-15T08:33:28+03:00

Еще в одной территории Кузбасса впервые выявили заболевшего коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Число территорий, где еще нет коронавируса, сокращается

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Еще одна территория пополнила карту распространения коронавируса в Кузбассе. На 15 мая к 25 территориям, где уже были выявлены заболевшие, присоединилась еще одна, 26-я.

Новой территорией, где выявили первого заболевшего коронавирусом, оказался Тисульский муниципальный округ. А день назад к этому списку, где также впервые выявили заболевшего коронавирусом, добавился Ижморский район.

Таким образом, на утро 15 мая из 34 территорий Кузбасса от коронавируса остаются свободными лишь восемь. Это Березовский, Тайга, Гурьевский, Таштагольский районы, Кемеровский, Юргинский, Яйский и Яшкинский муниципальные округа. В остальных районах и округах выявлено как минимум по одному случаю коронавируса. Больше всего заболевших в Новокузнецке - 119 человек. В Кемерове - 46 заболевших.

Напомним, на утро 15 мая в Кузбассе выявлены 307 случаев заболевания COVID-19, из них 11 новых. В стационарах находятся 204 человека, а 96 уже прошли лечение и выписаны из больницы. На 14-дневной изоляции находятся 6461 человек. В общей сложности с момента выявления первого случая заболевания семь человек, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Новых летальных случаев нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU