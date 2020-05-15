2020-05-15T03:50:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах и районах Кузбасса коронавируса еще нет

Пока заболевания выявлены в 25 территориях
Мария КОЛОСОВА
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В каких городах и районах Кузбасса коронавируса еще нетВ каких городах и районах Кузбасса коронавируса еще нетФото: Иван МАКЕЕВ
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Случаи заболевания коронавирусом в Кузбассе зафиксированы в 25 территориях, согласно карте оперативного штаба. Однако еще есть территории, куда коварный вирус до сих пор не проник.

Всего в Кузбассе насчитывается 34 территории – это города, муниципальные округа и муниципальные районы. По состоянию на 14 мая в 25 из них были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

Однако пока остаются «чистыми» следующие территории: Березовский, Тайга, Гурьевский, Таштагольский, Тисульский районы, Кемеровский, Юргинский, Яйский и Яшкинский муниципальные округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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