Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 мая

Ежедневно ситуация с коронавирусом в стране и в Кузбассе меняется. Так, на утро 14 мая изменилось число заболевших и выздоровевших жителей региона.

Оперативные данные

По данным оперативного штаба, на утро 14 мая в Кузбассе медики выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, на данный момент насчитывается 282 кузбассовца с COVID-19.

Но есть и положительная динамика. Так, за минувшие сутки в регионе выздоровели шесть человек, у которых ранее тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. С момента выявления первого случая заболевания COVID-19 в Кузбассе прошли курс лечения, получили необходимую медицинскую помощь, выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров 84 кузбассовца.

- Сейчас в больницах продолжает получать лечение еще 191 человек с подтвержденным диагнозом, - сообщают в оперативном штабе.

Напомним, что также есть летальные случаи. Так, за все время с момента выявления первого случая заболевания в Кузбассе скончались семь человек, у которых был подтвержден COVID-19.

Продолжает снижаться число жителей, находящихся на обязательной изоляции. Сейчас в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7018 человек.

В Анжеро-Судженске корпус больницы подготовлен для приема больных

В Анжеро-Судженске для приема пациентов, заболевших коронавирусом, подготовлен восьмой корпус горбольницы. Медики отделения пневмонии работают по 12 часов и строго соблюдают противоэпидемический режим. Осмотр пациентов осуществляется только в средствах индивидуальной защиты.

Сами пациенты поступают в «красную» зону, где проходят обследование. Если результат теста на COVID-19 отрицательный, больной переводится в «зеленую» зону, где находятся больные, не представляющие опасности друг для друга и окружающих.

Нарушителей меньше не становится

В Киселевске местный житель пренебрег правилами безопасности и демонстративно нарушал режим самоизоляции. В ходе патрулирования его обнаружили полицейские на детской площадке в районе Афонино. Добровольно покинуть общественное место мужчина отказался. Он заявил, что пришел сюда специально и не намерен соблюдать введенные ограничения, вел себя грубо и не выполнял требования сотрудников полиции. В связи с этим полицейскими в отношении нарушителя была применена физическая сила, после чего он был доставлен в отдел полиции. Суд назначил нарушителю двое суток ареста и штраф в размере двух тысяч рублей.

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