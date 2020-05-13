13 Май 2020 2020-05-13T09:22:57+03:00

В Анжеро-Судженске восьмой корпус горбольницы подготовлен для приема больных коронавирусом. Фото: Оперативный штаб Кузбасса

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В Анжеро-Судженске для приема пациентов, заболевших коронавирусом, подготовлен восьмой корпус горбольницы. Его разделили на разные зоны.

Медики отделения пневмонии работают по 12 часов и строго соблюдают противоэпидемический режим. Осмотр пациентов осуществляется только в средствах индивидуальной защиты.

Сами пациенты поступают в «красную» зону, где проходят обследование. Если результат теста на COVID-19 отрицательный, больной переводится в «зеленую» зону, где находятся больные, не представляющие опасности друг для друга и окружающих.

- На базе отделения организована палата интенсивной терапии, где имеется аппарат ИВЛ. Кроме того, развернуты палаты на 17 коек с возможностью подачи кислорода централизованно. Эти койки находятся в резерве, в случае необходимости их включат в работу, - сообщили в оперативном штабе области.

Само отделение рассчитано на 50 коек. Палаты на двух-трех человек приспособлены для пребывания профильных пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU