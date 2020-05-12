2020-05-12T03:17:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Гулять в парках и заниматься спортом разрешили кузбассовцам

Впрочем, некоторые общественные места по-прежнему под запретом
Екатерина РОМАНОВА
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Гулять в парках и заниматься спортом разрешили кузбассовцамГулять в парках и заниматься спортом разрешили кузбассовцамФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Во время своего обращения к кузбассовцам из-за коронавируса глава региона Сергей Цивилев сообщил о снятии запрета на прогулки в парках и занятия спортом на улице.

Некоторые ограничительные меры, принятые для недопущения распространения коронавируса в Кузбассе, постепенно будут сниматься. Так, во время выступления с обращением глава региона заявил, что с 12 мая жители региона смогут беспрепятственно гулять в парках, скверах, ходить по бульварам и аллеям, а также заниматься спортом на спортплощадках и стадионах. Единственное, что требуется при этом – соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

Впрочем, одно ограничение все-таки осталось. Исключение составляют пляжи и места отдыха у воды: здесь по-прежнему запрещено находиться.

Напомним, с обращением к кузбассовцам о постепенном снятии ограничительных мер Сергей Цивилев выступил 11 мая. Он сообщил об открытии магазинов розничной торговли, находящихся вне торговых центров. А также о том, что режим повышенной готовности сохраняется и жители по-прежнему обязаны носить маски во всех общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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