Кузбасские магазины обязали продавать маски

12 Май 2020 2020-05-12T11:37:31+03:00

В регионе введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

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Документ, которым вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, опубликован на сайте правительства Кузбасса 11 мая.

Как говорится в пункте 6, «при осуществлении розничной торговли в зданиях (помещениях) торговых объектов должны быть обеспечены: реализация средств индивидуальной защиты (масок); соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метра (с нанесением специальной разметки).

Напомним, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности в регионе до 17 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU