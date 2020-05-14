Опубликована свежая карта распространения коронавируса в Кузбассе на 14 мая
Оперативный штаб области опубликовал свежую карту распространения коронавируса в Кузбассе. По ней видно, что по числу заболевших лидирует Новокузнецк.
Напомним, что по состоянию на 14 мая в регионе диагноз COVID-19 поставлен еще 14 жителям, таким образом, общее число заболевших достигло 296 человек.
Пять человек за минувшие сутки выздоровели, а всего из больниц выписались 89 кузбассовцев.
В целом за все время семь человек скончались. Сейчас под наблюдением врачей находятся 200 человек.
Согласно представленной карте, больше всего случаев заболевания зафиксировано в Новокузнецке - 111 человек, на втором месте Кемерово - 44 человека. На третьем месте - Краснобродский, где выявлено 30 случаев заболевания. Всего диагноз COVID-19 поставлен жителям 25 территорий области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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