14 Май 2020 2020-05-14T10:52:23+03:00

Опубликована свежая карта распространения коронавируса в Кузбассе на 14 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего заболевших в Новокузнецке

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб области опубликовал свежую карту распространения коронавируса в Кузбассе. По ней видно, что по числу заболевших лидирует Новокузнецк.

Напомним, что по состоянию на 14 мая в регионе диагноз COVID-19 поставлен еще 14 жителям, таким образом, общее число заболевших достигло 296 человек.

Пять человек за минувшие сутки выздоровели, а всего из больниц выписались 89 кузбассовцев.

В целом за все время семь человек скончались. Сейчас под наблюдением врачей находятся 200 человек.

Согласно представленной карте, больше всего случаев заболевания зафиксировано в Новокузнецке - 111 человек, на втором месте Кемерово - 44 человека. На третьем месте - Краснобродский, где выявлено 30 случаев заболевания. Всего диагноз COVID-19 поставлен жителям 25 территорий области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 мая: 14 заболели, 5 выздоровели

Ежедневно ситуация с коронавирусом в стране и в Кузбассе меняется. Так, на утро 14 мая изменилось число заболевших и выздоровевших жителей региона. (подробности)

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 14 мая выросло на 14 человек

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки тесты на COVID-19 показали положительный результат еще у 14 человек. (подробности)

В больницах, обсерваторах и дома находятся 6682 кузбассовца

В оперативном штабе области рассказали о ситуации с коронавирусом на 14 мая. Согласно официальным данным, снижается число жителей, находящихся на обязательной изоляции. (подробности)

Пять пациентов в Кузбассе вылечились от коронавируса

В Кузбассе пять пациентов по состоянию на 14 мая вылечились от коронавируса и выписаны домой. Об этом сообщили в оперативном штабе области. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU