15 Май 2020 2020-05-15T04:19:28+03:00

Полиция Кузбасса будет следить за ношением жителями масок. ГУ МВД России по Кемеровской области

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Кузбасские полицейские продолжают работу по профилактике распространения коронавируса в регионе. В том числе, наряды и пешие патрули будет следить за соблюдением масочного режима.

-В ходе рейдов, которые полицейские проводят во всех населенных пунктах, они призывают жителей региона не выходить из дома без крайней необходимости и использовать средства защиты органов дыхания на улице и в общественных местах, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве напомнили, что ношение масок обязательно:

- при посещении зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования);

- при нахождении во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси;

- при посещении медицинских и аптечных организаций;

- при посещении организаций розничной торговли, а также других организаций, осуществляющих оказание услуг населению, деятельность которых не приостановлена;

- при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в зданиях (помещениях) организаций.

Также стражи порядка напоминают, что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственность. Санкции статьи предусматривают вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - также до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU