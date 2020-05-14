Коронавирус в Кузбассе: последние данные на 15 мая

Согласно официальным данным, предоставленным оперативным штабом области на 15 мая, в регионе выявлено 14 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных с середины марта достигло 296 человек.

За минувшие сутки в регионе были выписаны из больниц пять человек, у которых ранее тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Всего же с момента выявления первого случая заболевания COVID-19 в Кузбассе прошли курс лечения, получили необходимую медицинскую помощь, выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров 89 кузбассовцев.

- Сейчас в больницах продолжает получать лечение еще 200 человек с подтвержденным диагнозом, - сообщают в оперативном штабе.

Напомним, что также есть летальные случаи. Так, за все время с момента выявления первого случая заболевания в Кузбассе скончались семь человек, у которых был подтвержден COVID-19.

Снижается число жителей, находящихся на обязательной изоляции. Сейчас в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6682 человека.

Маски, комбинезоны и антисептики

Мы уже видели несколько примеров того, как бизнес в непростых условиях старается поддержать медиков. Вот еще один пример – в Новокузнецке врачи городской больницы №29 получили от благотворительного фонда одного из крупных промышленных предприятий необходимые средства защиты.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, в общей сложности больница получила медицинских изделий на 2,9 миллиона рублей.

В распоряжение персонала передано 100 тысяч фильтрующих масок из нетканого материала для защиты органов дыхания, 15 тысяч лабораторных перчаток для интенсивной защиты, 250 ударопрочных защитных очков с регулируемыми дужками и боковой защитой, 250 одноразовых пыленепроницаемых комбинезонов.

Помимо этого, в больницу поступило 200 пятилитровых бутылей с жидкостью для рук с антибактериальным эффектом и 12 бесконтактных инфракрасных термометров.

Главный врач больницы № 29 Георгий Ли поблагодарил компанию, отметив, что такая помощь очень своевременна и важна.

А слабо пройти тест?

Жителям Кузбасса предложили проверить свои знания о коронавирусе. Тест опубликован на сайте кузбасского Роспотребнадзора.

Федеральное надзорное ведомство совместно с порталом стопкоронавирус.рф подготовило тематический тест, благодаря которому каждый желающий может проверить свои знания о профилактике новой коронавирусной инфекции.

Всего в тесте 10 вопросов, которые проверяют, знает ли человек, как передается коронавирус, как правильно утилизировать использованную медицинскую маску, можно ли заразиться COVID-19 от животных.

Проверить свои знания и пройти тест можно здесь.

Новое карта коронавируса

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал новую карту распространения коронавируса в Кузбассе. Распределение заболевших, выздоровевших и скончавшихся в территориях 14 мая выглядит следующим образом:

-Мариинский район – 2 человека (2 выздровели)

-Тяжинский муниципальный округ – 4 человека (4 выздоровели)

-Анжеро-Судженский муниципальный округ – 23 человек (5 выздоровели)

-Юрга – 4 человека

-Чебулинский муниципальный округ – 1 человек

-Ижморский муниципальный округ – 1 человек (1 выздоровел)

-Кемерово – 44 человека (21 выздоровел)

-Топкинский муниципальный округ - 1 человек (1 выздоровел)

-Промышленновский муниципальный округ – 2 человека

-Крапивинский муниципальный округ – 1 человек

-Ленинск-Кузнецкий – 2 человека (1 выздоровел)

-Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 3 человека (3 выздоровело)

-Полысаево – 2 человека (1 выздоровел)

-Белово – 15 человек

-Беловский муниципальный округ – 1 человек

-Краснобродский – 30 человек (18 выздоровели, 2 умерли)

-Киселевск – 2 человека

-Прокопьевский муниципальный округ – 6 человек (2 выздоровели)

-Прокопьевск – 7 человек (1 выздоровел)

-Новокузнецкий район – 6 человек (2 выздоровели)

-Новокузнецк – 111 человек (24 выздоровели, 4 умерли)

-Мыски – 4 человека (2 выздоровели)

-Междуреченск – 3 человека (2 выздоровели)

-Калтан – 12 человек (1 умер)

-Осинники – 9 человек