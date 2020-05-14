2020-05-14T17:33:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе: последние данные на 15 мая

Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в регионе на 15 мая
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе: последние данные на 15 маяКоронавирус в Кузбассе: последние данные на 15 маяФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Согласно официальным данным, предоставленным оперативным штабом области на 15 мая, в регионе выявлено 14 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных с середины марта достигло 296 человек.

За минувшие сутки в регионе были выписаны из больниц пять человек, у которых ранее тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Всего же с момента выявления первого случая заболевания COVID-19 в Кузбассе прошли курс лечения, получили необходимую медицинскую помощь, выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров 89 кузбассовцев.

- Сейчас в больницах продолжает получать лечение еще 200 человек с подтвержденным диагнозом, - сообщают в оперативном штабе.

Напомним, что также есть летальные случаи. Так, за все время с момента выявления первого случая заболевания в Кузбассе скончались семь человек, у которых был подтвержден COVID-19.

Снижается число жителей, находящихся на обязательной изоляции. Сейчас в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6682 человека.

Маски, комбинезоны и антисептики

Мы уже видели несколько примеров того, как бизнес в непростых условиях старается поддержать медиков. Вот еще один пример – в Новокузнецке врачи городской больницы №29 получили от благотворительного фонда одного из крупных промышленных предприятий необходимые средства защиты.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, в общей сложности больница получила медицинских изделий на 2,9 миллиона рублей.

В распоряжение персонала передано 100 тысяч фильтрующих масок из нетканого материала для защиты органов дыхания, 15 тысяч лабораторных перчаток для интенсивной защиты, 250 ударопрочных защитных очков с регулируемыми дужками и боковой защитой, 250 одноразовых пыленепроницаемых комбинезонов.

Помимо этого, в больницу поступило 200 пятилитровых бутылей с жидкостью для рук с антибактериальным эффектом и 12 бесконтактных инфракрасных термометров.

Главный врач больницы № 29 Георгий Ли поблагодарил компанию, отметив, что такая помощь очень своевременна и важна.

А слабо пройти тест?

Жителям Кузбасса предложили проверить свои знания о коронавирусе. Тест опубликован на сайте кузбасского Роспотребнадзора.

Федеральное надзорное ведомство совместно с порталом стопкоронавирус.рф подготовило тематический тест, благодаря которому каждый желающий может проверить свои знания о профилактике новой коронавирусной инфекции.

Всего в тесте 10 вопросов, которые проверяют, знает ли человек, как передается коронавирус, как правильно утилизировать использованную медицинскую маску, можно ли заразиться COVID-19 от животных.

Проверить свои знания и пройти тест можно здесь.

Новое карта коронавируса

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал новую карту распространения коронавируса в Кузбассе. Распределение заболевших, выздоровевших и скончавшихся в территориях 14 мая выглядит следующим образом:

-Мариинский район – 2 человека (2 выздровели)

-Тяжинский муниципальный округ – 4 человека (4 выздоровели)

-Анжеро-Судженский муниципальный округ – 23 человек (5 выздоровели)

-Юрга – 4 человека

-Чебулинский муниципальный округ – 1 человек

-Ижморский муниципальный округ – 1 человек (1 выздоровел)

-Кемерово – 44 человека (21 выздоровел)

-Топкинский муниципальный округ - 1 человек (1 выздоровел)

-Промышленновский муниципальный округ – 2 человека

-Крапивинский муниципальный округ – 1 человек

-Ленинск-Кузнецкий – 2 человека (1 выздоровел)

-Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – 3 человека (3 выздоровело)

-Полысаево – 2 человека (1 выздоровел)

-Белово – 15 человек

-Беловский муниципальный округ – 1 человек

-Краснобродский – 30 человек (18 выздоровели, 2 умерли)

-Киселевск – 2 человека

-Прокопьевский муниципальный округ – 6 человек (2 выздоровели)

-Прокопьевск – 7 человек (1 выздоровел)

-Новокузнецкий район – 6 человек (2 выздоровели)

-Новокузнецк – 111 человек (24 выздоровели, 4 умерли)

-Мыски – 4 человека (2 выздоровели)

-Междуреченск – 3 человека (2 выздоровели)

-Калтан – 12 человек (1 умер)

-Осинники – 9 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирусолог объяснил, можно ли заразиться коронавирусом от использованной медицинской маски
В Санкт-Петербурге хотели даже поставить для использованных медицинских масок специальные контейнеры, потому что они могут представлять биологическую угрозу горожанам
"Вирус проникает через глаза": врач-инфекционист рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики
Заместитель главврача тольяттинской больницы Николай Каравашкин поделился своим опытом работы с коронавирусными больными и спрогнозировал всплеск заболеваемости в селах
Новости 24
Жителям Кузбасса предложили проверить свои знания о коронавирусе
В Кузбассе возбуждено уголовное дело в связи с серьезным пожаром в селе Пашково
Кузбассовец обиделся на подругу и утопил ее в ванне
В Кемерове завершился снос аварийного здания медакадемии
Кузбассовец изнасиловал знакомую за вопрос о детях
Сергей Цивилев рассказал о ходе строительства четырех детских садов в Кемерове
Маски, комбинезоны, антисептики: крупная компания оказала помощь больнице Новокузнецка на 2,9 миллиона рублей
РСХБ и Mastercard пополнят лесной фонд Сибири
Опубликована свежая карта распространения коронавируса в Кузбассе на 14 мая
Сергей Цивилев ответит на вопросы кузбассовцев в прямом эфире радио
В Кемерове вынесли приговор контрабандисту
В каких территориях выявлены новые случаи заболевания коронавирусом
Центр отраслевой экспертизы РСХБ прогнозирует увеличение доли России на мировом рынке продовольствия
В Кемерове пройдет родительское онлайн-собрание по вопросам окончания учебного года
В Кузбассе раньше срока активизировались змеи
В больницах, обсерваторах и дома находятся 6682 кузбассовца
Пять пациентов в Кузбассе вылечились от коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 14 мая выросло на 14 человек
Осужденный покусал полицейского и увеличил себе срок
Кемеровские хирурги достали из желудка девочки косу