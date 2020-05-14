2020-05-14T10:48:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Маски, комбинезоны, антисептики: крупная компания помощь больнице Новокузнецка на 2,9 миллиона рублей

Персонал получил необходимые в условиях борьбы с COVID-19 средства защиты
Ирина АВТУШКО
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Маски, комбинезоны, антисептики: крупная компания помощь больнице Новокузнецка на 2,9 миллиона рублей. Фото: Министерство здравоохранения КузбассаМаски, комбинезоны, антисептики: крупная компания помощь больнице Новокузнецка на 2,9 миллиона рублей. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса
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В больницу №29 поступила благотворительная помощь от одного из крупных промышленных предприятий. Медикам передали столь необходимые сейчас комбинезоны, маски, дезинфицирующие средства.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса, в общем сложности больница получила медицинских изделий на 2,9 миллиона рублей.

В распоряжение персонала передано 100 тысяч фильтрующие масок из нетканого материала для защиты органов дыхания, 15 тысяч лабораторных перчаток для интенсивной защиты, 250 ударопрочных защитных очков с регулируемыми дужками и боковой защитой, 250 одноразовых пыленепроницаемых комбинезонов.

Помимо этого, в больницу поступило 200 пятилитровых бутылей с жидкостью для рук с антибактериальным эффектом и 12 бесконтактных инфракрасных термометров.

Главный врач больницы №29 Георгий Ли поблагодарил компанию, отметив, что такая помощь очень своевременна и важна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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