2020-05-19T14:48:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в нескольких районах Новокузнецка

Мэр города назвал очаги распространения инфекции
Мария КОЛОСОВА
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Вспышка коронавирусной инфекции произошла в нескольких районах Новокузнецка. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramВспышка коронавирусной инфекции произошла в нескольких районах Новокузнецка. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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В Новокузнецке вспышка коронавирусной инфекции произошла в нескольких районах. Где именно выявили очаги инфекции, рассказал мэр Сергей Кузнецов в ходе совещания с транспортниками.

По словам градоначальника, Новокузнецк остается одним из самых неблагополучных территорий по распространению коронавируса. Пациентами больниц, у которых диагностировано заболевание, остаются 147 человек. Еще четверо ранее скончались.

Сергей Кузнецов сообщил, где были выявлены очаги заражения и как ситуация обстоит на данный момент.

-Нам удалось локализовать вспышку в д/д 95 Заводского раи она, в Абагуре- Лесном. Однако, ситуация усложнилась тем, что очаги обнаружены в наших лечебных учреждениях: кардиологии, туберкулезнои больнице, 29-ой и 1-ой горбольницах. Есть очаг в общежитии Кирова 21а, жители которого в настоящее время перевезены в обсерватор, - поделился подробностями мэр.

В связи с этим он призвал руководство транспортных компаний взять ни личный контроль соблюдение пассажирами масочного режима в общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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