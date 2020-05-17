В каких городах разрешили с 18 мая открыть летние кафе
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 17 мая обратился с очередным посланиям к жителям региона. Он сообщил, что режим повышенной готовности продлевается до 25 мая, но, вместе с тем, вводятся некоторые послабления.
В частности, согласно распоряжению главы региона, в 23 территориях с 18 мая вновь начинают работать летние веранды кафе и ресторанов.
-При этом необходимо обеспечить выполнение ряда требований - дезинфекция, расстановка столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, масочный режим для персонала и другие правила. Соблюдение этих требований будет контролироваться, - отметил Сергей Цивилев.
Летние веранды с понедельника могут работать в следующих территориях:
-Березовский городской округ
-Кемерово
-Гурьевский муниципальный округ
-Ижморский муниципальный округ
-Кемеровский муниципальный округ.
-Киселевский городской округ.
-Крапивинский муниципальный округ.
-Ленинск-Кузнецкий городской округ.
-Мариинский муниципальный район
-Междуреченский городской округ.
-Мысковский городской округ.
-Полысаевский городской округ.
-Прокопьевский городской округ.
-Промышленновский муниципальный округ.
-Тайгинский городской округ.
-Таштагольский муниципальный район.
-Тисульский муниципальный район.
-Топкинский муниципальный округ.
-Чебулинский муниципальный округ.
-Юргинский городской округ.
-Юргинский муниципальный округ.
-Яйский муниципальный округ.
-Яшкинский муниципальный округ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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