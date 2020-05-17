17 Май 2020 2020-05-17T14:01:15+03:00

В каких городах разрешили с 18 мая открыть летние кафе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 17 мая обратился с очередным посланиям к жителям региона. Он сообщил, что режим повышенной готовности продлевается до 25 мая, но, вместе с тем, вводятся некоторые послабления.

В частности, согласно распоряжению главы региона, в 23 территориях с 18 мая вновь начинают работать летние веранды кафе и ресторанов.

-При этом необходимо обеспечить выполнение ряда требований - дезинфекция, расстановка столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, масочный режим для персонала и другие правила. Соблюдение этих требований будет контролироваться, - отметил Сергей Цивилев.

Летние веранды с понедельника могут работать в следующих территориях:

-Березовский городской округ

-Кемерово

-Гурьевский муниципальный округ

-Ижморский муниципальный округ

-Кемеровский муниципальный округ.

-Киселевский городской округ.

-Крапивинский муниципальный округ.

-Ленинск-Кузнецкий городской округ.

-Мариинский муниципальный район

-Междуреченский городской округ.

-Мысковский городской округ.

-Полысаевский городской округ.

-Прокопьевский городской округ.

-Промышленновский муниципальный округ.

-Тайгинский городской округ.

-Таштагольский муниципальный район.

-Тисульский муниципальный район.

-Топкинский муниципальный округ.

-Чебулинский муниципальный округ.

-Юргинский городской округ.

-Юргинский муниципальный округ.

-Яйский муниципальный округ.

-Яшкинский муниципальный округ.

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ИСТОЧНИК KP.RU