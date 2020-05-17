Кузбасские власти рассматривают возможность открыть торговые центры

17 Май 2020 2020-05-17T13:30:10+03:00

Правда, произойти это может не раньше, чем через неделю

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 17 мая обратился к жителям региона, рассказав, как складывается в регионе ситуация с коронавирусной инфекцией. Он допустил открытие торговых центров, но не ранее, чем через неделю.

-Торгово-развлекательные центры мы пока открывать не можем, но рассчитываем, что в ближайшее время такая возможность появится. Поэтому магазинам в торговых центрах, кроме предприятий общественного питания, детских игровых зон и кинотеатров, необходимо начать подготовку к открытию — нанести разметку, подготовить запас масок и антисептиков. В течение недели комиссия будет проверять торговые центры, после чего будет принято решение об их открытии, если позволит эпидемиологическая ситуация, - сообщил о время послания Сергей Цивилев.

Также он отметил, что уровень заболеваемости в Кузбассе остается самым низким среди всех регионов Сибирского федерального округа. Тем не менее, к неблагоприятной ситуации в регионе готовы - Сформированы бригады врачей, есть достаточный запас аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сергей Цивилев продлил действие режима повышенной готовности до 25 мая

Губернатор Сергей Цивилев выступил с очередным посланием к жителям области. Он рассказал, что режим повышенной готовности продляется до 25 мая. Вместе с тем – есть и послабления.(подробности)

Сразу 10 человек выздоровели от коронавируса в Кузбассе

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал официальную сводку по ситуации с коронавирусом в регионе. По состоянию на 17 мая из больниц выписаны 10 человек.

-Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 113 человек вылечились от коронавируса, - сообщили специалисты.(подробности)

У семи пациентов выявили коронавирус в Кузбассе 17 мая

В Кузбассе по состоянию на 11.00 17 мая выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все жители изолированы и начали получать необходимое лечение.(подробности)

Новые заболевшие коронавирусом в Кузбассе выявлены в четырех территориях

По состоянию на утро 17 мая в Кузбассе выявлено семь новых случаев заболевания коронаврусной инфекций. В оперативном штабе области сообщили, в каких территориях зафиксированы новые случаи заражения.(подробности)

В Кузбассе открыта горячая линия для медиков по вопросам стимулирующих выплат за больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Кузбасса открыло горячую линию для медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом. По телефону они могут задать вопросы, касающиеся стимулирующих выплат.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU