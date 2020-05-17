17 Май 2020 2020-05-17T08:26:08+03:00

Новые заболевшие коронавирусом в Кузбассе выявлены в четырех территориях Фото: Алексей БУЛАТОВ

И снова в лидерах – Новокузнецк

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По состоянию на утро 17 мая в Кузбассе выявлено семь новых случаев заболевания коронаврусной инфекций. В оперативном штабе области сообщили, в каких территориях зафиксированы новые случаи заражения.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: четыре в Новокузнецке, по одному в Белове, Калтане и Тисульском районе, - рассказали в штабе.

Также за минувшие сутки 10 пациентов, ранее получавших лечение, выписаны из больниц. Таким образом, в Кузбассе 113 человек вылечились от коронавируса. Медицинскую помощь сейчас получает 208 человек с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6367 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU