17 Май 2020 2020-05-17T08:07:03+03:00

У семи пациентов выявили коронавирус в Кузбассе 17 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они изолированы и начали получать необходимое лечение

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе по состоянию на 11.00 17 мая выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все жители изолированы и начали получать необходимое лечение.

О ситуации с распространением инфекции рассказали в оперативном межведомственном штабе области. Несмотря на то, что повилос семь новых заболевших, есть и те, кого выписали.

- Десять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто тринадцать человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести восемь больных коронавирусом, - сообщили в штабе.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6367 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Оно запланировано на 17.00 17 мая.(подробности)

Ситуацию с выплатами медработникам прокомментировали в правительстве Кузбасса

В правительстве Кузбасса прокомментировали ситуацию со стимулирующими выплатами медработникам, которые оказывают медицинскую помощь коронавирусным больным. (подробности)

Рост числа заболевших COVID-19 в Кузбассе замедлился

Прирост заболевших коронавирусной инфекцией за минувшую неделю замедлился. Такие данные предоставил Информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал, когда откроются торговые центры в Кузбассе

15 мая состоялся прямой эфир с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Один из вопросов, волнующих кузбассовцев, касался открытия торговых центров. (подробности)

Когда откроются кафе и рестораны в Кузбассе

Вслед за магазинами с непродовольственными товарами жители региона просят открыть рестораны и кафе. Однако пока вопрос о возобновлении привычной работы пунктов общественного питания остается открытым. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU