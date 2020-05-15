15 Май 2020 2020-05-15T18:05:51+03:00

Когда откроются кафе и рестораны в Кузбассе Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Ответ на этот вопрос Сергей Цивилев дал в прямом эфире

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Вслед за магазинами с непродовольственными товарами жители региона просят открыть рестораны и кафе. Однако пока вопрос о возобновлении привычной работы пунктов общественного питания остается открытым.

Во время прямого эфира на радио «Маяк» Сергей Цивилев ответил на вопрос о том, когда жителям региона ждать открытия кафе и ресторанов, а также от чего это зависит. Губернатор отметил, что с момента объявления режима повышенной готовности многие пункты общественного питания продолжают работать, но в измененном режиме. Так, столовые и буфеты на предприятиях продолжают предоставлять питание для сотрудников, а ответственность за соблюдение социальной дистанции и обработку помещений возложена на руководителей предприятий.

Иначе обстоит дело с кафе и ресторанами. Многие из них продолжают работать, но принимают заказы только на вынос или с доставкой на дом.

- В замкнутом пространстве кафе и ресторанов неизбежны контакты посетителей друг с другом, а это увеличит риск заражения коронавирусом, - заметил Сергей Цивилев. Так что пока все пункты общественного питания будут работать только на вынос.

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ИСТОЧНИК KP.RU