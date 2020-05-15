15 Май 2020 2020-05-15T15:34:41+03:00

Сергей Цивилев ответил на вопрос, почему нет масок в аптеках Кузбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Среди вопросов, которые задали кузбассовцев во время прямой линии с губернатором в эфире радио, был вопрос об одноразовых масках. Сергей Цивилев рассказал, помогают ли они и достаточно ли масок в Кузбассе.

Многих кузбассовцев интересует: если одноразовых медицинских масок нет в аптеке, где их брать? И вообще – помогают ли они в ситуации с коронавирусом?

Отвечая на эти вопросы, Сергей Цивилев отметил, что некоторое время назад у кузбассовцев действительно не было возможности приобрести маски. Однако сейчас можно беспрепятственно купить и одноразовые, и многоразовые. В том числе и потому, что в регионе налажено их производство.

- Мы на сегодня шьем порядка 20 тысяч масок в сутки, и это тот объем, который разбирается, - отметил Сергей Цивилев. - При необходимости можем увеличить объем.

Также губернатор отметил, что сейчас в Кузбассе имеется собственное производство средств дезинфекции, многоразовых защитных костюмов и клапанов для аппаратов ИВЛ. Все это выпускается в достаточном объеме для нужд региона и поставляется другим субъектам Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU