2020-05-15T15:14:38+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал, когда откроются торговые центры в Кузбассе

Губернатор ответил на вопрос в прямом эфире радио
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев рассказал, когда откроются торговые центры в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.Сергей Цивилев рассказал, когда откроются торговые центры в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.
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15 мая состоялся прямой эфир с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Один из вопросов, волнующих кузбассовцев, касался открытия торговых центров.

- Когда откроются торговые центры в Кузбассе? – спросил один из жителей региона.

Губернатор отметил, что уже с 12 мая в регионе открылись магазины непродовольственных товаров. И сейчас кузбассовцы могут спокойно приобрести и одежду, и бытовую технику, и обувь, и прочие непродовольственные товары. Однако все эти магазины находятся вне торговых центров. На настоящий момент пока не стоит открывать всевозможные ТРЦ, так как это может усугубить ситуацию с распростарением коронавируса в регионе.

- Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация в целом, тогда и будем решать, когда откроем торговые центры, - ответил на вопрос Сергей Цивилев.

Также губернатор Кузбасса заметил, что раз в неделю на оперативном штабе анализируется ситуация, тенденции распространения коронавируса. Следующее заседание штаба состоится 16 мая, и на нем, опираясь на мнение специалистов, может быть принято решение о возможности открытия торговых центров, если это позволит ситуация.

К слову, губернатор отметил, что сегодня во многих торговых центрах продолжают работать продовольственные магазины и салоны сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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