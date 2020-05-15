Когда возобновится авиасообщение Кузбасса с другими регионами

15 Май 2020 2020-05-15T15:31:26+03:00

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Один из вопросов, заданный Сергею Цивилеву во время прямого эфира на радио, касался авиасообщения Кузбасса с другими регионами.

Многих кузбассовцев волнует вопрос: когда в регионе возобновится регулярное авиасообщение. Ведь сейчас из-за ситуации с коронавирусом в регионе часть авиарейсов отменена. Отвечая на этот вопрос, губернатор объяснил, почему было принято решение о временном сокращении рейсов.

- Как только все остальные субъекты стали двигаться быстрее, мы предприняли все, чтобы остановить распространение коронавируса и защитить кузбассовцев от коварного заболевания, - так объяснил губернатор необходимость ограничить авиасообщение с другими регионами.

Однако сейчас называть точные сроки возобновления регулярных авиарейсов рано. Оно будет восстановлено лишь тогда, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом в России и в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU