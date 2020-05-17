Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса

17 Май 2020 2020-05-17T07:03:52+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Оно запланировано на 17.00 17 мая.

Напомним, что в последний раз глава региона выступал перед кузбассовцами 11 мая. Он продлил режим повышенной готовности в регионе до 17 мая включительно. Сейчас жители ждут очередных решений губернатора.

Прямое обращение мы опубликуем на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU