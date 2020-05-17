Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса
Сообщение губернатора появится в воскресенье, 17 мая, в 17.00
Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Оно запланировано на 17.00 17 мая.
Напомним, что в последний раз глава региона выступал перед кузбассовцами 11 мая. Он продлил режим повышенной готовности в регионе до 17 мая включительно. Сейчас жители ждут очередных решений губернатора.
Прямое обращение мы опубликуем на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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