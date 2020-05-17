17 Май 2020 2020-05-17T07:35:56+03:00

В Кузбассе открыта горячая линия для медиков по вопросам стимулирующих выплат за больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

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Министерство здравоохранения Кузбасса открыло горячую линию для медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом. По телефону они могут задать вопросы, касающиеся стимулирующих выплат.

Позвонить и задать все интересующие вопросы можно по телефону: 8-960-907-76-56. Время работы горячей линии – с 8.00 до 16.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU