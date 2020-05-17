Сразу 10 человек выздоровели от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб Кузбасса опубликовал официальную сводку по ситуации с коронавирусом в регионе. По состоянию на 17 мая из больниц выписаны 10 человек.
-Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 113 человек вылечились от коронавируса, - сообщили специалисты.
Напомним, что также за минувшие сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – четыре, Белово, Калтан, Тисульский район – по одному.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 208 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6367 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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