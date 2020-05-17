17 Май 2020 2020-05-17T08:50:23+03:00

Сразу 10 человек выздоровели от коронавируса в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оперативный штаб Кузбасса опубликовал официальную сводку по ситуации с коронавирусом в регионе. По состоянию на 17 мая из больниц выписаны 10 человек.

-Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 113 человек вылечились от коронавируса, - сообщили специалисты.

Напомним, что также за минувшие сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – четыре, Белово, Калтан, Тисульский район – по одному.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 208 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6367 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU