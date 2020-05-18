18 Май 2020 2020-05-18T07:20:16+03:00

Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 18 мая: пять человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В общей сложности в число заболевших в регионе достигло 333 человек

Изменить размер текста: A A

18 мая в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. На утро понедельника в общей сложности выявлено 333 заразившихся COVID-19.

По данным оперативного штаба, на утро 18 мая в Кузбассе выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с момента выявления первого заболевшего в Кузбассе коронавирус диагностировали у 333 человек.

Есть на утро 18 мая и хорошие новости: еще один чациент, у которого ранее тесты на опасное заболевание оказались положительными, выписан из больницы. Таким образом, по данным оперативного штаба, от коронавируса вылечились уже 114 человек.

Вместе с этим в инфекционных стационарах продолжают получать необходимую медицинскую помощь 212 больных коронавирусом. Еще 6821 человек находятся на 14-дневной изоляции дома, в обсерваторах и больницах.

Число летальных исходов у пациентов с коронавирусом не изменилось и по-прежнему составляет семь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Цивилев продлил действие режима повышенной готовности до 25 мая

Губернатор Сергей Цивилев выступил с очередным посланием к жителям области. Он рассказал, что режим повышенной готовности продлевается до 25 мая. Вместе с тем - есть и послабления. (подробности)

В каких городах разрешили с 18 мая открыть летние кафе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 17 мая обратился с очередным посланием к жителям региона. Он сообщил, что режим повышенной готовности продлевается до 25 мая, но вместе с тем вводятся некоторые послабления. (подробности)

Кузбасские власти рассматривают возможность открыть торговые центры

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 17 мая обратился к жителям региона, рассказав, как складывается ситуация с коронавирусной инфекцией. Он допустил открытие торговых центров, но не ранее чем через неделю. (подробности)

В Кузбассе открыта горячая линия для медиков по вопросам стимулирующих выплат за больных коронавирусом

Министерство здравоохранения Кузбасса открыло горячую линию для медиков, которые работают с заболевшими коронавирусом. По телефону они могут задать вопросы, касающиеся стимулирующих выплат. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU