2020-05-18T07:20:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 18 мая: пять человек

В общей сложности в число заболевших в регионе достигло 333 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Число новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 18 мая: пять человекЧисло новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на 18 мая: пять человекФото: Иван МАКЕЕВ
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18 мая в Кузбассе вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. На утро понедельника в общей сложности выявлено 333 заразившихся COVID-19.

По данным оперативного штаба, на утро 18 мая в Кузбассе выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, с момента выявления первого заболевшего в Кузбассе коронавирус диагностировали у 333 человек.

Есть на утро 18 мая и хорошие новости: еще один чациент, у которого ранее тесты на опасное заболевание оказались положительными, выписан из больницы. Таким образом, по данным оперативного штаба, от коронавируса вылечились уже 114 человек.

Вместе с этим в инфекционных стационарах продолжают получать необходимую медицинскую помощь 212 больных коронавирусом. Еще 6821 человек находятся на 14-дневной изоляции дома, в обсерваторах и больницах.

Число летальных исходов у пациентов с коронавирусом не изменилось и по-прежнему составляет семь человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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