ЕГЭ 2020 в Кузбассе: расписание и сроки проведения

Сроки ЕГЭ в 2020 году в Кузбассе были перенесены. Рособрнадзор рассказал о новых датах проведения экзаменов и опубликовал расписание.

Как ранее стало известно, ЕГЭ начнутся у выпускников 29 июня. В этот день школьники сдадут экзамены по географии, литературе и информатике.

Остальные предметы будут сдаваться в следующие дни:

- 2 и 3 июля - русский язык;

- 6 июля - профильная математика;

- 9 июля - история и физика;

- 13 июля - обществознание и химия;

- 16 июля - биология, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

- 18 и 20 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты.

Напомним, что в этом году EГЭ будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.

Чтобы снизить риски для участников и организаторов экзаменов, будут реализованы дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах. Будет усилен санитарный контроль - помещения аудиторий продезинфицируют, на входе у выпускников будут измерять температуру, помещения оснастят дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.