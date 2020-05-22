ЕГЭ 2020 в Кузбассе: расписание и сроки проведения
Сроки ЕГЭ в 2020 году в Кузбассе были перенесены. Рособрнадзор рассказал о новых датах проведения экзаменов и опубликовал расписание.
Как ранее стало известно, ЕГЭ начнутся у выпускников 29 июня. В этот день школьники сдадут экзамены по географии, литературе и информатике.
Остальные предметы будут сдаваться в следующие дни:
- 2 и 3 июля - русский язык;
- 6 июля - профильная математика;
- 9 июля - история и физика;
- 13 июля - обществознание и химия;
- 16 июля - биология, письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
- 18 и 20 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты.
Напомним, что в этом году EГЭ будет проводиться только для тех участников, которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.
Чтобы снизить риски для участников и организаторов экзаменов, будут реализованы дополнительные меры безопасности в экзаменационных пунктах. Будет усилен санитарный контроль - помещения аудиторий продезинфицируют, на входе у выпускников будут измерять температуру, помещения оснастят дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.
ИСТОЧНИК KP.RU