2020-05-22T11:46:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Гурьевске поймали очередного нарушителя режима изоляции

Мужчина должен был находиться дома в течение двух недель
Мария КОЛОСОВА
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В Гурьевске поймали очередного нарушителя режима изоляции. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Гурьевске поймали очередного нарушителя режима изоляции. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Гурьевске полицейские задержали очередного нарушителя режима изоляции. По предписанию мужчина обязан был в течение 14 дней находиться дома.

Нарушителя выявили в ходе одного из рейдов, которые сейчас проводят как наряды полиции, так и пешие патрули. Вопреки запрету мужчина вышел на улицу.

В отношении нарушителя стражи порядка составили административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Суд, рассмотрев все собранные материалы дела, назначил мужчине штраф.

Полицейские напоминают, что за нарушение режима самоизоляции предусмотрено наказание в соответствии со статьями 6.3 и 19.4 КоАП РФ, а в серьезных случаях - уголовная ответственность, подразумевающая до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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