22 Май 2020 2020-05-22T07:49:02+03:00

Шесть человек смогли вылечиться от коронавируса в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

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На утро 22 мая стало известно, что в Кузбассе еще шесть человек вылечились от коронавируса. Информацию озвучили в оперативном штабе области.

Согласно официальным данным, шесть человек выписаны из инфекционных больниц. Таким образом, в Кузбассе 130 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 254 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7740 человек.

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Еще у 14 человек в Кузбассе выявлен коронавирус 22 мая

По данным оперативного штаба области на утро 22 мая, еще у 14 человек выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас они находятся в больницах и получают необходимое лечение.(подробности)

В каких городах выявлены 14 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал официальную сводку по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. По данным на утро 22 мая, выявлено 14 новых заболевших.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – восемь, Междуреченск – три, по одному в Кемерове, Осинниках и Юрге, - сообщили в штабе.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU