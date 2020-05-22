22 Май 2020 2020-05-22T07:17:18+03:00

Еще у 14 человек в Кузбассе выявлен коронавирус 22 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным оперативного штаба области на утро 22 мая, еще у 14 человек выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас они находятся в больницах и получают необходимое лечение.

Также стало известно, что шесть пациентов, ранее получавших лечение, выписаны. Итого от коронавируса вылечились уже 130 человек.

-В инфекционных больницах Кузбасса 254 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7740 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU