2020-05-22T07:17:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 14 человек в Кузбассе выявлен коронавирус 22 мая

Об этом сообщает оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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Еще у 14 человек в Кузбассе выявлен коронавирус 22 маяЕще у 14 человек в Кузбассе выявлен коронавирус 22 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба области на утро 22 мая, еще у 14 человек выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас они находятся в больницах и получают необходимое лечение.

Также стало известно, что шесть пациентов, ранее получавших лечение, выписаны. Итого от коронавируса вылечились уже 130 человек.

-В инфекционных больницах Кузбасса 254 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7740 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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