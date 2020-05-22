В каких городах выявлены 14 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе

22 Май 2020 2020-05-22T07:24:52+03:00

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Оперативный штаб Кузбасса опубликовал официальную сводку по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. По данным на утро 22 мая, выявлено 14 новых заболевших.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – восемь, Междуреченск – три, по одному в Кемерове, Осинниках и Юрге, - сообщили в штабе.

Таким образом, общее число заболевших в области с середины марта составило 391 человек. сейчас на лечении в больницах находятся 254 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU