В каких городах выявлены 14 новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
Оперативный штаб Кузбасса опубликовал официальную сводку по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. По данным на утро 22 мая, выявлено 14 новых заболевших.
-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – восемь, Междуреченск – три, по одному в Кемерове, Осинниках и Юрге, - сообщили в штабе.
Таким образом, общее число заболевших в области с середины марта составило 391 человек. сейчас на лечении в больницах находятся 254 пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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