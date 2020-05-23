23 Май 2020 2020-05-23T08:00:34+03:00

Новые случаи коронавируса в Кузбассе зафиксированы в девяти территориях Фото: Иван МАКЕЕВ

По числу заболевших за сутки лидером стал Кемерово

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Оперативный штаб области рассказал, в каких территориях на утро 23 мая выявлены новые случаи заболевания коронавирусом.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 4, Междуреченск – 4, Новокузнецк – 1, Белово – 1, Анжеро-Судженск – 1, Киселевск – 1, Прокопьевск – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, Прокопьевский муниципальный район – 1.

Таким образом, всего с середины марта уже заразилось 406 человек. Сейчас в больницах находится 261 пациент с коронавирусом.

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Мы продолжаем следить за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Сообщаем, какие изменения произошли к 23 мая.(подробности)

«Последние звонки» пройдут в Кузбассе 25 мая в режиме онлайн

В Кузбассе 25 мая в школах пройдут «Последние звонки». Из-за угрозы распространения коронавируса они будут организованы в режиме онлайн.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU