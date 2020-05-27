Власти Кемерова рассказали о последствиях урагана в городе

27 Май 2020 2020-05-27T07:04:50+03:00

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Вечером во вторник, 26 мая, на Кемерово, как и на всю область, обрушился ураган. Власти города рассказали о его последствиях.

Как сказал мэр города Илья Середюк в своем Instagram, вечером в Службу спасения поступило 60 обращений по поводу упавших деревьев. На их распиловке работали три экипажа спасателей.

- Максимальный порыв ветра зафиксирован 20 метров в секунду в 20.00, - отметил глава города. - Произошло три аварийных отключения электроэнергии по высокой стороне (в частном секторе Рудничного района, поселке Боровом и жилом районе Пионер) - все восстановлено и 50 обрывов электропроводов по низкой стороне.

Для устранения последствий сильного ветра в управляющих компаниях города были созданы 17 бригад. Еще три бригады работали на устранении повреждений рекламных конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU