Разгул стихии: кузбассовцы делятся снимками последствий урагана

Очевидцы делятся в соцсетях последствиями урагана, который обрушился на Кузбасс во вторник, 26 мая. На кадрах видно, что шквалистый ветер повалил деревья.

В Анжеро-Судженске на проезжую часть рухнул тополь и подмял под себя грузовой автомобиль. В результате, кабина оказалась смятой. Некоторый пользователи узнали в нем учебный автомобиль и понадеялись, что в это время не проходил экзамен. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Также в соцсетях появились фотографии из Мариинска. На кадрах видно что ветер снес деревянную опору ЛЭП и уронил ее на проезжую часть.

Опора ЛЭП упала на дорогу. Фото: "Подслушано Мариинск"/ vk.com

Также у местного здания ГИБДД оказалась частично повреждена кровля.

У здания ГИБДД частично повреждена кровля. Фото: "Подслушано Мариинск"/ vk.com

А в Кемерове огромный тополь сломался на территории Парка Чудес, упав на ограждение и входную композицию.

По счастливой случайности прохожих поблизости не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/781354" frameborder="0"></iframe> Тополь упал в кемеровском Парке Чудес.Видео: Виталий ДЕНИСОВ

Тополь рухнул в кемеровском парке Чудес. Фото: Виталий ДЕНИСОВ

Падают деревья в Кемерове - во дворе одного из домов на проспекте Ленина и возле одного из домов на улице Мичурина.

Упавшее дерево на Ленина. Кемерово.Фото: Лариса МАРУЦАК

Упавшее дерево на Мичурина. Кемерово.Фото: Лариса МАРУЦАК

Напомним, что ранее МЧС Кузбасса предупреждало жителей области о шквалистом ветре и граде, со ссылкой на синоптиков. Днем 26 мая и ночью 27 мая на территории области ожидались кратковременные дожди, днем местами сильные. В отдельных районах - грозы и град. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 17-22 метра в секунду, местами усиление до 25 метров в секунду. При этом жаркая погода в среду, 27 мая, сменится похолоданием.

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