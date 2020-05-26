Разгул стихии: кузбассовцы делятся снимками последствий урагана
Очевидцы делятся в соцсетях последствиями урагана, который обрушился на Кузбасс во вторник, 26 мая. На кадрах видно, что шквалистый ветер повалил деревья.
В Анжеро-Судженске на проезжую часть рухнул тополь и подмял под себя грузовой автомобиль. В результате, кабина оказалась смятой. Некоторый пользователи узнали в нем учебный автомобиль и понадеялись, что в это время не проходил экзамен. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Также в соцсетях появились фотографии из Мариинска. На кадрах видно что ветер снес деревянную опору ЛЭП и уронил ее на проезжую часть.
Опора ЛЭП упала на дорогу. Фото: "Подслушано Мариинск"/ vk.com
Также у местного здания ГИБДД оказалась частично повреждена кровля.
У здания ГИБДД частично повреждена кровля. Фото: "Подслушано Мариинск"/ vk.com
А в Кемерове огромный тополь сломался на территории Парка Чудес, упав на ограждение и входную композицию.
По счастливой случайности прохожих поблизости не было.
Тополь упал в кемеровском Парке Чудес.Видео: Виталий ДЕНИСОВ
Тополь рухнул в кемеровском парке Чудес. Фото: Виталий ДЕНИСОВ
Падают деревья в Кемерове - во дворе одного из домов на проспекте Ленина и возле одного из домов на улице Мичурина.
Упавшее дерево на Ленина. Кемерово.Фото: Лариса МАРУЦАК
Упавшее дерево на Мичурина. Кемерово.Фото: Лариса МАРУЦАК
Напомним, что ранее МЧС Кузбасса предупреждало жителей области о шквалистом ветре и граде, со ссылкой на синоптиков. Днем 26 мая и ночью 27 мая на территории области ожидались кратковременные дожди, днем местами сильные. В отдельных районах - грозы и град. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 17-22 метра в секунду, местами усиление до 25 метров в секунду. При этом жаркая погода в среду, 27 мая, сменится похолоданием.
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ИСТОЧНИК KP.RU