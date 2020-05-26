Град размером с куриное яйцо обрушился на Кузбасс
В Кузбасс пришла непогода – с градом и ураганом. Фотографиями с градинами размером с куриное яйцо жители региона делятся в социальных сетях.
Град размером с куриное яйцо обрушился на Кузбасс. ФОТО: Екатерина Давыденко
Крупные градины, мелкий гряд, ураганный ветер – все это буквально обрушилось на Кузбасс во второй половине дня во вторник, 25 мая. Очевидцы делятся фотографиями непогоды в соцсетях. Так, жительница села Чумай Чебулинского района, Екатерина Давыденко на своей странице в Инстаграме выложила кадры , на которых запечатлен град. Одни градины едва помещаются в ладошке – они размером с мелкое куриное яйцо, другие – как перепелиные яйца.
- К счастью, у меня ничего не пострадало от града, - радуется девушка.
Град в Чебулинском районе..Видео: Екатерина Давыденко
На видео, которое сняла Екатерина, видно, как крупный град сыплется на дорогу, отскакивает вверх.
Град размером с куриное яйцо обрушился на Кузбасс. ФОТО: Екатерина Давыденко
Сняли на видео последствия града и жители села Судженка Яйского муниципального округа. Здесь града было много, правда, не такого крупного, как в Чебулинском районе.
Град в Яйском муниципальном округе..Видео: жители села Судженка
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ИСТОЧНИК KP.RU
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