2020-06-03T15:06:44+03:00
Происшествия

Кузбассовец расчленил тело подруги и выбросил его в мусорку

В скором времени он предстанет перед судом
Екатерина РОМАНОВА
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Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц Белово"Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц Белово"
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Пожилой житель города Белово в скором времени предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в том, что он убил свою подругу, расчленил ее тело и выбросил останки в мусорный бак.

В конце ноября 2019 года взволнованный житель Бачатского позвонил в полицию: в мусорном баке он увидел чести человеческого тела. Стражи порядка тут же приехали к месту страшной находки и задержали человека, который, предположительно, расчленил тело. А позже удалось восстановить события предыдущих трагедии дней.

Как оказалось, 60-летний мужчина и его 43-летняя подруга несколько дней распивали спиртные напитки. И вдруг между ними возникло недопонимание, переросшее в ссору. Мужчина ударил подругу по голове, удар оказался очень сильным, и женщина скончалась. Ее собутыльник решил, что от тела лучше избавиться. Самым удобным способом ему показалось расчленить тело и вынести его на помойку. С очередным пакетом с останками мужчину и задержали сотрудники полиции.

- Со следствием он сотрудничал, вину признал. В ходе предварительного следствия мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Мужчину с расчлененным телом в пакете задержали возле мусорного бака в Кузбассе

21 ноября один из жителей поселка Бачатский сообщил в полицию о страшной находке. В мусорном контейнере он обнаружил части тела человека. Мужчину, который, предположительно, расчленил тело, задержали возле мусорного контейнера. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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