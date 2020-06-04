2020-06-04T13:43:01+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ прогнозирует достижение своего лимита по сельской ипотеке в июне

Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и начал прием заявок на сельскую ипотеку
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и начал прием заявок на сельскую ипотеку. Огромный спрос и выгодные условия данного продукта, по оценке Банка, в ближайшее время приведут к достижению лимита, установленного для РСХБ Министерством сельского хозяйства РФ. В настоящее время Россельхозбанк продолжает принимать заявки и допускает, что, после достижения лимита выдачи по части поступивших заявок могут быть отложены до выделения МСХ дополнительных субсидий, сразу после выделения которых Банк возобновит выдачу кредитов по программе сельской ипотеки.

В 2020 году на компенсацию кредитным организациям процентов при выдаче льготной сельской ипотеки Министерство сельского хозяйства выделило субсидии в размере 1 млрд рублей, в том числе более 80% или 822,5 млн рублей – Россельхозбанку.

«Уникальная программа льготной сельской ипотеки закономерно оказалась сверхвостребованной в российском обществе. Она полностью отвечает духу времени, одновременно позволяя возрождать сельские территории, создавать комфортные условия для жизни и работы по удобным ипотечным условиям, привлекать в деревню молодежь», – сказал заместитель Председателя Правления Банка Олег Овсяницкий.

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